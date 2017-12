Corsi gratuiti Emilia Romagna 2017

FORMAZIONE SUPERIORE

offerta formativa 2017 I corsi gratuiti, approvati dalla Regione Emilia Romagna, cofinanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020, sono rivolti a giovani laureati/laureandi o diplomati ad alto potenziale, residenti o domiciliati in Emilia Romagna. I percorsi, finalizzati a formare figure professionali richieste dalle imprese del territorio per sostene l'innovazione dei processi di produzione di beni e servizi, si configurano come un efficace strumento per favorire l'occupazione delle giovani generazioni. Sono aperte le iscrizioni ai corsi: Tecnico Esperto della gestione di progetti per l'introduzione delle tecnologie nell'Impresa 4.0

(Rif. PA 2017-7829/RER, approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1195 del 02/08/2017)

Sede: Reggio Emilia – Termine iscrizione 14/01/2018



(Rif. PA 2017-8061/RER Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1626 del 23/10/2017)

Presentazione del corso: 17 Gennaio 2018 , ore 15:00, presso la sede IFOA di Reggio Emilia

Sede: Reggio Emilia - Termine iscrizione 29/01/2018



(Rif. PA 2017-8060/RER Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1626 del 23/10/2017)

Presentazione del corso: 24 Gennaio 2018 , ore 15:00, presso la sede IFOA di Parma

Sede: Parma - Termine iscrizione 29/01/2018



(Rif. PA 2017-8364/RER, Approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1920 del 29/11/2017)

Presentazione del corso: 24 Gennaio 2018 , ore 15:00, presso la sede IFOA di Parma

Sede: Parma - Termine iscrizione 15/02/2018



(Rif. PA 2017-7830/RER, approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1195 del 02/08/2017)

Sede: Reggio Emilia – Iscrizioni terminate



Analista funzionale

(Rif. PA 2017- 8308/RER/1, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di GR n. 1840 del 17/11/2017 )

Percorso realizzato in partnership con Crif , azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie e business information, e NOMISMA , società di consulenza e ricerca economica.

Sede: Bologna - Iscrizioni terminate



Analista Big Data

(Rif. PA 2017- 8308/RER/3, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di GR n. 1840 del 17/11/2017)

percorso realizzato in partnership con Crif, azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie e business information, e NOMISMA, società di consulenza e ricerca economica.

Sede: Bologna - Iscrizioni terminate